La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide du public pour identifier le jeune homme dont le corps a été découvert dans un champ de Saint-Zotique en Montérégie, lundi après-midi.

Les enquêteurs ont rapidement déterminé qu'il avait été victime d'un meurtre.



Le jeune homme serait âgé entre 18 et 30 ans, a les cheveux frisés noirs et le teint basané.

Il portait un chandail à capuchon rouge de marque Puma, un chandail à manches courtes brun et un jeans bleu délavé lorsqu'un cultivateur a fait la macabre découverte. Il avait aussi des espadrilles de randonnée noires et une chaîne en or au cou.

La victime arborait deux tatouages, soit « SK » sur le dessus du poignet gauche et « Family » sur le côté de la main droite.

La SQ diffuse un portrait-robot de la victime ainsi que des photos de ses tatouages.



Crédit photo: SQ



