La station Place-d'Armes du métro de Montréal, sur la ligne orange, est de nouveau ouverte aux usagers du transport en commun, après une fermeture de plus de deux semaines en raison de la COP15.

La Société de transport de Montréal (STM) a confirmé mercredi matin que les trains s'arrêtaient de nouveau à cette station située aux portes du Vieux-Montréal, ce qu'ils n'avaient pas fait du 1er au 20 décembre.

Au passage de La Presse Canadienne, en début de journée, les clôtures grises qui formaient un périmètre de sécurité autour du Palais des congrès pendant la COP15 étaient toujours en place à l'extérieur de la station, mais il était possible de frayer son chemin jusqu'à l'intérieur de celle-ci.

La COP15 sur la biodiversité s'est conclue lundi par un accord historique comprenant la protection de 30 % des aires terrestres et marines de la planète d'ici 2030, ainsi que la mobilisation d'au moins 200 milliards $ par an en financement national et international lié à la biodiversité, provenant tant du secteur public que privé.

En raison de la présence de milliers de participants, incluant des ministres de partout dans le monde et d'autres dignitaires importants, la station Place-d'Armes avait été fermée.

Sa fermeture s'inscrivait dans un plus large périmètre de sécurité qui avait été mis en place autour du Palais des congrès. Les usagers du métro étaient invités à se rabattre sur les stations Champ-de-Mars et Square-Victoria-OACI.