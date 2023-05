Estimant pouvoir clôturer son budget pour l'année 2023 de manière équilibrée - environ 77 millions de dollars -, la Société de transport de Montréal (STM) affirme qu'elle sera en mesure d'offrir le service bus planifié cet automne tandis que l'offre de service actuelle de son réseau de métro sera maintenue.



La STM fait savoir que concrètement, ce service se traduit «par des ajustements variant de quelques départs supplémentaires à plus d'une trentaine de départ sur approximativement 75 lignes de bus, en comparaison à l’automne 2022.»

L'organisation souhaite ainsi «maintenir un réseau fort en pointe avec de grands axes dotés d'une fréquence élevée».

La STM précise que l'achalandage dans la semaine du 24 avril 2023 était de 74%, soit «directement dans la fourchette prévue» et que les prévisions pour l'automne 2023 établissent un achalandage entre 74% et 80%.

La Société de transport de Montréal souligne que le tout est possible grâce, entre autres, «aux efforts internes d'optimisation financière» — comprenant un plan de réduction des dépenses — et grâce à la confirmation d’une hausse du financement de la part de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Le gouvernement du Québec a aussi prévu des sommes dans son plus récent budget pour le transport collectif à l'échelle provinciale.

«C’est grâce à un effort collectif, tant de nos partenaires que de nos équipes de la STM, que nous pouvons aujourd’hui assurer que nous conserverons une offre de transport collectif attractive, en phase avec les besoins de mobilité des Montréalaises et Montréalais», a déclaré Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, via un communiqué acheminé aux médias.

Statu quo pour le métro, mais plus de sécurité et de propreté

Concernant l'offre de service pour le réseau de métro, la STM précise que non seulement l'offre sera maintenue, mais que les usagers pourront compter sur des mesures additionnelles pour améliorer la sécurité et la propreté, pour le reste de l’année. Environ 60 postes seront dédiés à ces fonctions.

«Alors que les nouvelles habitudes de déplacements se stabilisent, les Montréalais pourront compter sur un réseau de bus fort aux heures de pointe avec de grands axes dotés d'une fréquence élevée et d’une expérience améliorée grâce aux mesures de sécurité et d’entretien additionnelles implantées dans le réseau métro», a mentionné Éric-Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

M. Caldwell rappelle tout de même que d'importants défis financiers demeurent pour les années à venir.

«Nous continuerons de travailler avec l’ensemble des acteurs pour identifier des sources de financement dédiées, indexées et récurrentes pour tendre vers une relance du transport collectif, qui est nécessaire à la transition écologique », a-t-il conclu.

La ministre Guilbault toujours en tournée

Par ailleurs, la ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault est toujours en tournée de consultations afin de trouver des solutions aux problèmes de financement du transport collectif.

Mme Guilbault et son équipe rencontraient jeudi les représentants de la Fédération québécoise des municipalités ainsi que ceux du Réseau de transport de la Capitale.

Vendredi, ils sont au Saguenay pour entendre les élus(es) de la Ville de Saguenay ainsi que les représentants du Réseau de transport de Saguenay.

La tournée devrait prendre fin à la fin du mois. La ministre et son équipe prendront le temps d'analyser les témoignages et les idées reçues pour ensuite établir un plan de financement sur cinq ans pour le transport collectif au Québec.