Les travaux de construction du nouvel édicule de la station Mont-Royal sont terminés. Mont-Royal devient ainsi la 20e station universellement accessible à Montréal.

Il faut dire que la patience des gens a été mise à rude épreuve au cours des dernières années alors que depuis 2018, la station Mont-Royal était ouverte, mais difficilement accessible en raison des travaux.

La station Mont-Royal, qui a été inaugurée en octobre 1966, accueille annuellement environ cinq millions d'usagers entrants.

«Les travaux à la station Mont-Royal ont constitué un véritable tour de force puisque les équipes de la STM ont démoli complètement l’édicule sans jamais fermer la station. Il faut donc souligner leur créativité», a fait savoir Eric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

Les utilisateurs de la station Mont-Royal pourront constater que le concept de ce nouvel édicule, plus grand, mise sur la luminosité naturelle et la transparence avec une omniprésence de baies vitrées. Le concept comprend aussi une œuvre d’art, un toit vert et de nouveaux ascenseurs. Les travaux réalisés ont aussi permis d’ajouter deux escaliers fixes qui relient les quais au niveau de la rue et un tunnel piétonnier au-dessus de la voie qui permet de se rendre d’un quai à l’autre.

«Maintenant, tout le monde pourra accéder avec plus de facilité au quartier, à l’avenue du Mont-Royal et à l’offre commerciale et culturelle unique du secteur. Notre administration ainsi que la STM ont la ferme volonté d’éliminer les obstacles pour les personnes à mobilité réduite et d’offrir une ville et des espaces toujours plus inclusifs aux Montréalaises et aux Montréalais», a déclaré Laurence Parent, conseillère du district de De Lorimier et vice-présidente du conseil d’administration de la STM.

Bien que l’édicule soit maintenant accessible à la clientèle, des travaux resteront à compléter cet automne, notamment la réfection de la partie de la station qui a été maintenue ouverte pendant les travaux, la finalisation de l’installation d’une nouvelle œuvre d’art («Je reviens chez nous» de l’artiste Simon Bilodeau» ) et l’aménagement extérieur.

L'Opposition officielle de la Ville a salué ce nouvel édifice, mais a formulé quelques critiques quant à la réalisation du projet.

«Il faut toutefois rappeler que Projet Montréal avance à pas de tortue dans la mise en accessibilité universelle des stations de métro. En 2022, seulement 20 stations de métro sont actuellement munies d’ascenseurs sur un total de 68. Ce n’est même pas le tiers! L’accessibilité des stations de métro doit être une priorité afin que tous les Montréalais puissent y avoir accès», a affirmé Christine Black, porte-parole de l’Opposition officielle en matière de transport en commun et mobilité.

Le coût du projet de transformation de la station Mont-Royal est de 50 M$.

Onze autres chantiers d’accessibilité universelle sont en cours dans les stations Place-des-Arts, Angrignon, Berri-UQAM (ligne jaune), Édouard-Montpetit, D’Iberville, Jolicoeur, McGill, Outremont, Pie-IX, Place-Saint-Henri et Villa-Maria.