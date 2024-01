Le CF Montréal a nommé Laurent Courtois à titre de nouvel entraîneur-chef du club, a annoncé l’organisation lundi.

L'entraîneur âgé de 45 ans originaire de Lyon, en France, de parents nés sur l'île de La Réunion, était entraîneur-chef de l'équipe réserve du Crew de Columbus depuis le 28 janvier 2022.



«Je suis honoré de me joindre au club et d'amorcer cette nouvelle aventure à Montréal, a dit Courtois par voie de communiqué. Je tiens à poursuivre le travail de développement amorcé avec nos jeunes joueurs, tout en offrant un style de jeu dynamique et des émotions aux partisans.»

À sa première saison à Columbus, Courtois a mené le Crew 2 au championnat de la saison régulière avec une fiche de 16 victoires, trois défaites et cinq matchs nuls, puis au titre des séries de la MLS Next Pro après une victoire de 4-1 en finale contre St. Louis City 2.

«Au cours des dernières années, Laurent a accumulé une expérience d'entraîneur qui démontre sa capacité à déployer notre projet sportif avec de jeunes joueurs en MLS. Nous sommes persuadés qu'il pourra reproduire ses succès avec le noyau de l'équipe et nos jeunes talents», a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard.

Courtois devient donc le 10e entraîneur-chef de l'histoire du club montréalais depuis son passage en Major League Soccer, en 2012.

Il succède à l'Argentin Hernan Losada, qui a été remercié par le CF Montréal au début du mois de novembre dernier. Le onze montréalais avait été écarté du portrait des séries éliminatoires lors de la dernière journée de la saison, terminant finalement au 10e rang de l'Association Est.

Une conférence de presse confirmant sa nomination aura lieu mardi matin au Centre Nutrilait.

Le CF Montréal a indiqué que le reste du personnel d'entraîneurs de l'équipe sera nommé ultérieurement.