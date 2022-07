La reconstruction de la caserne 6, à Laval-Ouest, est terminée. Située sur le boulevard Dagenais, la nouvelle localisation va améliorer le schéma de couverture de risque, en plus de bonifier les services de sécurité incendie.

Le but est d'atteindre un force de frappe de 10 pompiers en 10 minutes dans 90% des interventions dans le périmètre urbain.



Le nouveau bâtiment de 12,4 M$ pourra accueillir jusqu'à huit pomipers par quart de travail. Il comporte des portes de garage plus hautes et plus grandes pour notamment accueillir des véhicules d'urgences modernes.



De plus, la construction se veut écoresponsable, avec un mur solaire qui contribuera au chauffage et à la ventilation ainsi qu'un système de réutilisation de l'eau de plui pour les toilettes.