Le Canadien a fait l'acquisition du défenseur Nicolas Beaudin des Blackhawks de Chicago en retour de l'attaquant Cam Hillis.

Beaudin, qui est âgé de 23 ans, a disputé 23 rencontres dans la LNH avec les Blackhawks et a récolté deux buts et quatre aides. Il a également amassé sept buts et 35 aides en 137 matchs dans la Ligue américaine de hockey avec les IceHogs de Rockford.

Les Blackhawks ont sélectionné le natif de Châteauguay en première ronde, 27e au total, lors du repêchage de 2018.

Pour sa part, Hillis a été un choix de troisième tour du Canadien en 2018, 66e au total. L'attaquant natif d'Oshawa, en Ontario, a disputé un match dans la LNH le Tricolore en 2021-22. Hillis évoluait avec les Lions de Trois-Rivières, dans l'ECHL.

Le Canadien a également cédé le défenseur Corey Schueneman au Rocket de Laval.

La troupe de Martin St-Louis disputera ses quatre prochains matchs à l'étranger, en commençant par un duel contre les Sabres de Buffalo, jeudi.

Par ailleurs, le défenseur Chris Wideman et l'attaquant Josh Anderson n'ont pas participé à l'entraînement du Canadien, mercredi. Ils ont plutôt profité d'une journée de traitements.

Pour sa part, l'attaquant Juraj Slafkovsky était de retour avec ses coéquipiers. Slafkovsky était à l'écart depuis samedi en raison d'une blessure au haut du corps. Il a raté les deux derniers matchs du Canadien.

Le Canadien a également indiqué que le défenseur Joel Edmundson (dos) et l'attaquant Joel Armia (haut du corps) allaient accompagner l'équipe durant son voyage. Ils continuent à s'entraîner avec leurs coéquipiers tout en devant éviter les contacts.