Après la fermeture soudaine de la Clinique pour enfants de Montréal la semaine dernière, l'avenir d'une autre clinique exploitée par la même entreprise suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Le Groupe Santé Brunswick gère une clinique du même nom - le Centre médical Brunswick - à Pointe-Claire.

Ce texte est une traduction de CTV News Montreal.

Cette clinique est très fréquentée, puisqu'elle accueille environ 300 000 patients par an. Malgré cela, son gestionnaire est très endetté.

«La dette garantie s'élève à environ 42 millions de dollars. Et c'est la principale raison de leurs difficultés financières, car ils ne sont pas en mesure de payer leurs dettes», a expliqué Ayman Chaaban, un administrateur judiciaire nommé par le tribunal pour restructurer le Groupe Santé Brunswick.

Il indique qu'un accord a été conclu avec un autre gestionnaire pour l'achat du Centre médical Brunswick. La transaction devrait être finalisée dans les semaines à venir.

«Cet acheteur potentiel va reprendre et exploiter la clinique», a précisé M. Chaaban.

Une source a confirmé à CTV News que l'acheteur est le Groupe ELNA Médical.

Contrairement à la Clinique pour enfants, le Centre médical Brunswick devrait rester ouvert.

M. Chaaban a souligné que, malgré la lourde dette du Groupe Brunswick, il ne s'agit pas d'une faillite.

«Ce n'est pas une faillite, c'est une restructuration. Une faillite signifie une liquidation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activités ici. Nous parlons plutôt d'un processus de restructuration», a-t-il assuré.

Vince Trevisonno, PDG du Groupe Santé Brunswick, soutient que la clinique a été durement touchée pendant la pandémie de COVID-19 ; les médecins aidant dans les hôpitaux, ses revenus ont chuté - et ses coûts ont grimpé en flèche.

Il est convaincu que, même après la vente de la clinique, ses 300 000 patients n'auront pas à trouver un nouvel endroit où se faire soigner.

Fermeture de la Clinique pour enfants: une nouvelle «décevante»

La Clinique pour enfants a annoncé sa fermeture jeudi, à la surprise de nombreux parents.

La clinique a ouvert ses portes en 2015 pour détourner les patients moins complexes de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Pour Julie Labrecque, mère de trois enfants, la clinique était essentielle à la gestion des problèmes de santé de ses enfants, qui nécessitent des suivis fréquents auprès des médecins.

«C'est très décevant. C'est vraiment difficile», a-t-elle confié. «Je sais que ce n'est pas seulement le cas en pédiatrie, c'est le cas partout. Tout le monde a du mal avec [les soins de santé]».

Elle craint que la fermeture n'entraîne une augmentation du nombre de visites aux urgences pour les familles dont le cas n'est pas urgent.

«Nous appelons les médecins lorsque nous avons un problème, et c'est bien de pouvoir les voir. Il est donc difficile de se passer de ce service, et je ne peux qu'imaginer que l'hôpital sera encore plus occupé avec cette fermeture», a ajouté la mère.

La Clinique pour enfants a affirmé qu'elle travaillait avec les médecins pour les aider à transférer leur pratique dans d'autres lieux.