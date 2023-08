Stimulé par une saison touristique «au-delà des attentes» et un vague d’ouverture des commerces, le centre-ville de Montréal connaît de beaux jours – si on se fie à l'administration de la mairesse Valérie Plante, du moins.



Mme Plante ne l'a jamais caché: la question de la fréquentation du centre-ville de la métropole était pour elle une «grande préoccupation». Mais voilà qu’à la mi-saison touristique à Montréal, tous les indicateurs sont au vert – ou presque.

«La métropole fait face à bien des défis et c’est à nous de trouver des solutions […] mais c’est important de souligner quand les choses vont bien», s’est réjouie Mme Plante lors d’une conférence de presse mardi au square Phillips. Il y a un «record de fréquentation pour les festivals et pour le quartier des spectacles», a-t-elle lancé.

Selon d'autres données citées par la mairesse, de plus en plus de magasins ont ouvert dans les derniers mois sur la rue Sainte-Catherine. Le taux d’inactivité commerciale sur l’importante artère a chuté de 24 % à 16 %. Il s’agit du plus bas taux depuis 2020.

Voyez le reportage d'Emmanuel Leroux-Nega dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Mme Plante indique que la réfection de certains espaces publics (comme le square Phillips) et la piétonnisation de certaines rues contribuent entre autres à rendre le centre-ville «plus animé et agréable.»

Lundi, Tourisme Montréal affirmait que l’affluence des visiteurs à Montréal avait atteint, depuis le début de l’été 2023, le même niveau que pour la même période en 2019. On précise que le taux d’occupation des hôtels de la ville est aujourd’hui celui d’avant la pandémie, avec une moyenne de près de 80%. La capacité hôtelière, elle, a augmenté de 5 %.

Glenn Castanheira, directeur général de l’organisme Centre-Ville Montréal, a affirmé qu'au moins «3000 unités résidentielles ont été livrées cette année». Cela fait de Montréal la ville canadienne avec le centre-ville ayant la «plus forte croissance démographique.»

On surveille le retour des travailleurs

L’enjeu du retour des travailleurs dans les tours à bureau au centre de Montréal ne semble pas inquiéter la Ville pour le moment.

«On attend les nouveaux chiffres, ils sont plusieurs [travailleurs] encore à l’extérieur pour la saison estivale. Les derniers chiffres qu’on avait faisaient état de 60% du taux d’occupation qui sont entre un et cinq jours semaine», a expliqué M. Castanheira.

M. Castanheira soutient que Montréal n’a pas à rougir lorsqu’il se compare avec d’autres villes majeures en Amérique du Nord. «[Une proportion de] 60 % est un chiffre qui est assez important. [...] New York a un retour à moins de 50 %. Donc on reste optimiste», a-t-il ajouté.

«Qu’est-ce qui vous fait revenir au bureau? C’est l’expérience», avance M. Castanheira «Il faut continuer nos investissements pour répondre à cette demande.»

Même son de cloche chez la mairesse Plante, qui mentionne qu’il est encore trop tôt pour parler d’une situation qui «stagne». Elle estime que la récente mise en service du REM pourrait contribuer à ramener plus de travailleurs à Montréal.



Valérie Plante souhaite aussi qu’une «une analyse plus complète de la part du gouvernement du Québec en matière d’habitation» soit effectuée. Cela permettrait de soutenir les familles qui «au lieu d’aller en banlieue» resteraient à Montréal.

À VOIR ÉGALEMENT | Le centre-ville de Montréal a toujours la cote auprès des touristes