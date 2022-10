Le Cirque du Soleil présentera son nouveau spectacle sous chapiteau ECHO, à partir du 20 avril 2023, au Vieux-Port de Montréal.

«Après l'incroyable succès de KOOZA cet été et déjà une belle réaction de nos fans pour Corteo au Centre Bell pendant les Fêtes, nous avons hâte de lancer cette nouvelle création et de la présenter en première ici, à Montréal, comme le veut notre tradition de longue date», a commenté le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre, qui en a fait l'annonce mardi.

Voyez l'entrevue avec la directrice de création Chantal Tremblay au bulletin Noovo Le Fil 17.

Mis en scène par Mukhtar Omar Sharif Mukhtar et basé sur le concept original d’EsDevlin, cette 20e production mettra en valeur «les valeurs de la connexion, de l'inspiration et du pouvoir de l'intention», en mélangeant la poésie, l'art de la scène et des acrobaties de haute voltige et technologies.

Voici quelques costumes pour le nouveau spectacle. | Crédits photo: Cirque du Soleil

Cette nouvelle représentation «explore l’équilibre précieux entre les humains, les animaux et le monde qu’ils partagent» et plonge le public «dans un univers aux mille et une couleurs, merveilles et possibilités».

On suivra les différentes phases de l'évolution avec Future, la principale protagoniste avec d'autres personnages qui apprennent à s'entraider pour reconstruire leur planète au fur et à mesure.

Nous sommes très heureux d'annoncer la 51e production originale du Cirque du Soleil, #ECHO. Le spectacle débutera sous le Grand Chapiteau au @vieuxportmtl de @Montreal à compter du 20 avril 2023! 🎪☀️ pic.twitter.com/zfv7jUW0no — Cirque du Soleil (@Cirque) October 11, 2022

«Nous avons la capacité de visualiser et de créer le monde dans lequel nous voulons vivre si nous mettons tous nos esprits collectifs en commun et encourageons un mouvement poussé par les jeunes d'aujourd'hui. Ce qui m'excite le plus dans ce beau projet, c'est la possibilité de repousser les limites de ce qui peut être réalisé sous un chapiteau, et d'offrir une expérience inoubliable, remplie de surprises, à des millions de personnes dans le monde», a ajouté le metteur en scène.



Les répétitions ont déjà commencé. | Crédits photo: Cirque du Soleil

La production de ce spectacle avait déjà commencé avant le début de la pandémie. Depuis, l'équipe de création a effectué quelques modifications et de nouveaux membres s'y sont ajoutés, dont le metteur en scène.

«Trois années ont maintenant passé et notre monde a beaucoup évolué depuis 2020. Nous avons revu la structure du spectacle et y avons apporté certaines innovations. Nous avons même décidé de revenir au titre original proposé par Es Devlin puisqu’il était plus aligné avec la nouvelle trame narrative», a expliqué Chantal Tremblay, directrice de création.

Les billets sont actuellement disponibles pour les membres du Club Cirque. Le grand public pourra se procurer les billets à partir du 17 octobre.