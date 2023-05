Le spectacle de la célèbre chanteuse Lizzo, prévu jeudi au Centre Bell, a été reporté à une date ultérieure en raison de l’état de santé de l’artiste.

Le promoteur Evenko a annoncé le tout sur les réseaux sociaux une heure avant le début du concert, qui était prévu vers 20h.

«Nous vous prions de conserver vos billets car ils seront valides pour la nouvelle date de spectacle.», a écrit Evenko via son compte Twitter.

 

«Montréal, je suis désolée, mais je ne suis vraiment pas en mesure de faire le spectacle. Je vous promets que nous allons respecter l’achat de vos billets», a écrit Lizzo via son compte Instagram.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’Américaine de 35 ans a expliqué qu’elle souffrait d’un sévère mal de tête depuis la veille du spectacle et que la situation s’est empirée depuis jeudi. «J’ai des frissons et ma tête me fait mal. Et ça s’empire. Je pense que c’est la grippe», a expliqué Lizzo, qui porte un masque sur les images.

La chanteuse révèle qu’elle a pris la décision de reporter le spectacle à Montréal, qui aura lieu au Centre Bell dans un avenir proche. La date du spectacle n’a pas été spécifiée.

Lizzo mentionne qu’il s’agit seulement de la deuxième fois de sa carrière qu’elle est forcée d’annuler un spectacle pour des problèmes de santé.

«Je vais me rattraper Montréal, je suis désolée.»

Au moment d’écrire ces lignes, Noovo Info a tenté de contacter Evenko afin d’obtenir une réaction.