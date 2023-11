La projection d’une série de films en solidarité avec la Palestine est annulée à la suite d’une pétition de la communauté juive. Pour contester la décision du cinéma, des voix se sont élevées à travers une deuxième pétition pour que la projection de la série «Du Fleuve à la Mer» soit maintenue.

La série de films en soutient aux Palestiniens devait être présentée de la fin octobre au début décembre avec des titres comme Cinema for Gaza : Between Images and Bodies ou Regards palestiniens : Generations of Nakba.



Des titres qui ont été assez mal reçus auprès de la communauté juive de la métropole. Une pétition a été lancée dans le but d’annuler la série de projections.

La pétition indique que les juifs ne se sentent plus en sécurité depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. L’antisémitisme aurait augmenté de façon significative.

«Ces présentations ont été critiquées pour leur contenu qui peut être interprété comme antisémite et basé sur la haine des Juifs.»

Selon la pétition, la série de films appelée «Du fleuve à la Mer» pourrait contribuer à une atmosphère tendue et représenterait un danger pour la communauté juive.

En plus de demander l’annulation des différentes projections, ils demandent «que des mesures soient prises pour empêcher que ce type de contenu ne soit projeté dans le futur».

Le Cinéma du Parc a réagi face à la pétition qui avait récolté près de 1400 signatures mardi après-midi.

Dans un message envoyé aux personnes qui avaient des billets pour la présentation du 6 novembre, l’institution culturelle a déclaré que l’évènement avait suscité des « malaises par rapport à la teneur politique de l’évènement Du Fleuve à la Mer ».

Une partie de la controverse vient de l’attribution des origines du slogan «Du Fleuve à la Mer » qui remettrait en cause la légitimité de l’État d’Israël et de ses habitants.

Une annulation qui soulève l’indignation

Quelques heures plus tard, une nouvelle pétition était mise en ligne pour conserver la projection de la série en soutien aux Palestiniens.

Le Cinéma est accusé d’avoir annulé Du Fleuve à la Mer «parce qu’il aurait été sous la pression d’une pétition accusant faussement le titre d’être antisémite».

Cette deuxième pétition, de l’organisation Voix juives Montréal, section Montréal, dit vouloir exprimer son soutien à la série de films en plus de défendre les droits et l'expression culturelle des Palestiniens.»

La série Du Fleuve à la Mer ne poserait pas de menace pour les Juifs de Montréal, selon ce qui est écrit dans la publication.

C’est «un cri de ralliement pour la libération palestinienne, tout comme « Land Back » est un cri pour la libération décoloniale au Canada. Il s'agit d'appels à la justice et à la restitution, que nous soutenons fortement.»

Voix juives Montréal exige au Cinéma du parc de reprogrammer son évènement annulé en plus de maintenir ses engagements envers les créateurs palestiniens.