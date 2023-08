Le bureau du coroner du Québec a confirmé l'identité des deux enfants qui, selon la police, auraient été assassinés samedi par leur père alors que ce dernier aurait ensuite présumément mis fin à ses jours. Un porte-parole du coroner indique que les victimes sont Antoine et Tristan Lamontagne, tous deux âgés de trois ans.

Le corps de Ian Lamontagne, âgé de 46 ans, a été retrouvé avec ceux de ses deux enfants sur les lieux à Notre-Dame-des-Prairies, une ville d'environ 10 000 habitants située au nord-est de Montréal.

La Sûreté du Québec (SQ) a refusé de fournir plus de détails ce lundi matin sur cette affaire et a refusé de commenter les rapports selon lesquels Lamontagne aurait été arrêté et relâché deux jours avant les meurtres.

La mairesse de Notre-Dame-des-Prairies a déclaré dans un communiqué «que la tragédie a ébranlé la communauté et laissé derrière elle une douleur inimaginable».

Voyez le reportage de Sabrina Rivet sur ce sujet dans la vidéo:

Suzanne Dauphin affirme que ces meurtres montrent que les problèmes de santé mentale peuvent toucher n'importe qui, et elle encourage les gens à prendre soin de leurs proches s'ils présentent des signes de détresse psychologique.

Le CISSS de Lanaudière a d'ailleurs déployé des intervenants pour les citoyens qui auraient besoin d'aide psychologique après ces terribles évènements.

Vous avez besoin d'aide ?

- Composez le 811 pour parler à une ressource

- Appelez au 1-866 APPELLE

- Rendez-vous dans un CLSC de votre région

- Contacter un des centres de crise membres du RESICQ

- Téléphonez dans un centre d'écoute



En cas d'urgence, composez le 9-1-1