Le mauvais temps est venu embêter le déroulement des activités de la Ligue canadienne de football au stade Percival-Molson, où la rencontre opposant les Blue Bombers de Winnipeg et les Alouettes de Montréal a été repoussé de près de deux heures.

D'abord prévu à 19h, le botté d'envoi de David Côté a finalement eu lieu à 20h49.

Afin d'accélérer le déroulement de la soirée, la mi-temps sera également réduite à 10 minutes.

2 - Les Alouettes et la LCF suivent la situation de très près, minute par minute et communiqueront d’ici la en fonction de l’évolution de la situation. Toutefois, l’intention est bien entendu de jouer le match ce soir et en intégralité.