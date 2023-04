Le délinquant sexuel récidiviste Jody Matthew Burke écope d’une sentence de 15 ans de prison. ll lui restera donc près de sept ans à purger en prison, puisqu'il était déjà incarcéré. Il figurera sur la liste des délinquants sexuels dangereux pendant 10 ans.



La déclaration de sentence a été reportée de deux jours au palais de justice de Montréal parce que l’accusé, qui affirme être en transition pour devenir une femme, s’est mutilé les parties génitales en prison dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été hospitalisé.

Le juge au dossier, Jean-Jacques Gagné, a déjà assuré que l’éventuel changement d’orientation de genre du délinquant sexuel n’allait pas changer sa décision, qu'importe ce que l'accusé a déjà dit devant le tribunal ou aux professionnels en santé mentale.

Voyez le reportage de Lili Mercure dans la vidéo liée à l'article.

En outre, le rapport d’évaluation psycholégale commandé par la défense et consulté par La Presse à la fin février affirmait que Burke ne peut être dépeint comme un psychopathe, mais affiche des caractéristiques de délinquants qui ont de fortes chances de récidives après leur libération (plus de 75% cinq ans après leur libération).

Cependant, le psychologue Jean-Philippe Vaillancourt, auteur du rapport, a mis en garde que son évaluation ne serait plus valide si le changement de sexe était complété, puisque ses données n'ont de la valeur que dans le cadre d'une analyse masculine, et non féminine.

L’une de ses victimes a déjà confié à Noovo Info qu’elle craignait le moment de sa libération. «Ça m’angoisse énormément», a déclaré Brigitte Jobin lors d’un entretien avec l’animatrice Marie-Christine Bergeron.

«Je n’y crois pas du tout, cette histoire de changement d’identité est venue après le verdict de culpabilité pendant les quatre premières années où il était incarcéré. On n’en parlait pas et quand il a reçu son verdict de culpabilité, il est arrivé avec ce scénario.»

La survivante de Jody Matthew Burke dit avoir rencontré l’homme en 2016 et, quelques mois plus tard en 2017, les épisodes de violence ont commencé. Jusqu'ici, Burke était toujours actif sur les réseaux sociaux malgré son incarcération. Il a liké une des publications de Brigitte Jobin, selon ce que celle-ci rapporte.Bien qu’il sera considéré comme un délinquant sexuel et qu’il sera surveillé lors de ses sorties, Mme Jobin appréhende grandement le moment où Jody Matthew Burke sortira de prison.