Nicous D’Andre Spring, le détenu de 21 ans mort après l’intervention d’agents des services correctionnels à la prison de Bordeaux, aurait dû être libéré avant cet événement fatal. Il était en détention illégale, a confirmé le ministère de la Sécurité publique (MSP) à Noovo Info, jeudi.

D'Andre Spring «aurait dû être libéré le 23 décembre 2022 à la suite de sa visio-comparution», a indiqué Marie-Josée Montminy, porte-parole du MSP qui est l'opérateur de l'établissement carcéral montréalais, dans un échange de courriels.

«À noter que deux autres personnes incarcérées ayant comparu le 23 décembre se trouvaient en détention illégale puisqu’elles auraient dû être libérées le même jour. Elles ont été libérées dès le lendemain, soit le 24 décembre», a-t-elle ajouté.

Des enquêtes du bureau du coroner et de la Sûreté du Québec (SQ) sont en cours et le MSP «s'engage à collaborer activement auprès de ces deux entités», dit la porte-parole. Ces propos trouvent écho dans ceux du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.



«Je veux que toute la lumière soit faite sur ces événements. Pour ce faire, plusieurs enquêtes sont en cours. Les erreurs commises devront être assumées et répondues. Mon ministère suivra les recommandations qui pourraient être faites à la suite des enquêtes», a renchéri le ministre Bonnardel dans une publication sur Twitter. M. Bonnardel a répondu à un tweet de La Presse, qui a rapporté la nouvelle en fin d'après-midi.

En plus des enquêtes du coroner et de la police, le MSP mandate sa Direction de l’audit interne, des enquêtes et de l’inspection (DAIEI) pour mener une enquête administrative qui inclura «le volet des détentions illégales», d'indiquer Marie-Josée Montminy.

Décès de Nicous D'Andre Spring: un agent correctionnel suspendu

Mercredi, le MSP a confirmé la suspension d'un des agents impliqués dans l'intervention qui s'est soldée par le décès du jeune détenu. Selon nos informations, l’agent sanctionné serait le superviseur qui a exigé qu'on utilise du poivre dans l'intervention. L'identité de tous ces agents n'avait pas été dévoilée au moment d'écrire ces lignes.

Selon le président du syndicat des agents de la paix, Mathieu Lavoie, le jeune prisonnier était impliqué dans une bagarre entre détenus le 24 décembre. Les agents des services correctionnels l’ont amené dans un endroit plus restrictif alors que le jeune homme tentait de mordre et de cracher sur eux, a expliqué M. Lavoie à Noovo Info. Ils lui ont enfilé un masque anti-crachat.

Alors qu’il portait cet équipement qui l’empêchait de respirer normalement, un superviseur de la prison aurait ordonné aux agents d’asperger le détenu de poivre de Cayenne.

«Celui-ci a ensuite eu un malaise», a décrit Mathieu Lavoie. Des informations veulent que de l’eau ait aussi été utilisée pour rincer le poivre. L’homme était blessé très gravement quand il a transporté à l’hôpital. Il a finalement succombé à ses blessures, le 25 décembre.

La SQ n’a jusqu’ici pas voulu confirmer si les événements survenus étaient le fruit d’une bagarre entre détenus, d’une intervention d’un agent de la paix qui aurait dégénéré, ou tout autre détail dans cette affaire.

Un campagne GoFundMe pour Nicous d'Andre Spring

Le jeune de 21 ans était connu dans son quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Il était chanteur de rap. Une veillée à la chandelle a été organisée pour lui rendre hommage vendredi en soirée.

Sa sœur a de plus lancé une campagne de socio-financement pour aider sa famille à tenir les funérailles.

«Nicous aimait beaucoup sa famille, il lui rendait toujours visite quand il le pouvait, saluant avec de gros câlins et était toujours là quand vous aviez besoin de lui. Qu’il repose dans la paix éternelle» est-il écrit sur la plateforme GoFundMe.

Le ministre François Bonnardel a émis ce commentaire. «On offre nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime. Le ministre Bonnardel est préoccupé par la situation et a demandé à ce que toute la lumière soit faite sur l’évènement. Nous allons suivre toutes les recommandations qui découleront de cette enquête.»

Avec de l'information de Véronique Dubé pour Noovo Info