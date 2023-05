Le fabricant de meubles Dutailier de Saint-Pie annonce la fin de ses activités.

Les 105 employés ont été rencontrés, mercredi 3 mai, à ce sujet.

La direction de l'entreprise a pris cette décision en regard au contexte économique actuel, au budget de plus en plus restreint des consommateurs et de la concurrence internationale.

Dans les dernières semaines, le Groupe Dutailier avait annoncé qu'il se cherchait de nouveaux propriétaires, mais aucune offre ne s'est concrétisée.

La production en usine cessera le 7 juillet et l'expédition se poursuivra pour encore quelques semaines.

«C’est la fin d’une belle histoire pour notre famille et ce n’est définitivement pas la conclusion que l’on avait prévue. Nous avons tout tenté, mais devant l’ampleur des investissements nécessaires à réaliser dans l’usine pour demeurer compétitifs, dans une conjoncture économique instable où le coût des matières premières ne cesse de croître, c’était absolument intenable pour nous, tant sur le plan humain que financier.» - David Fontaine, président-directeur général du Groupe Dutailier.

Le manufacturier de chaises berçantes et de fauteuils inclinables haut de gamme opérait à Saint-Pie depuis 1977.