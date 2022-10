Un projet visant la rénovation de plus de 4700 logements a été mis sur pied par le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault a fait l'annonce lundi d'un engagement financier de 69 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de ce projet.

Cet engagement suit la publication du deuxième Rapport sur l’offre de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui fait le constat que le principal problème qui nuit à l’abordabilité du logement au Canada est que l’offre ne suit pas le rythme de la demande.

En termes simples, le Canada fait face à une pénurie de logements.

«Les logements et les immeubles des Canadiens et des Canadiennes doivent leur permettre de vivre de façon sûre, digne et abordable. Rénover nos logements pour les rendre plus confortables et efficaces contribue à une meilleure utilisation de nos ressources énergétiques, et se traduira par des économies sur les factures d’électricité. C’est une mesure importante vers une société plus juste et plus verte où tous peuvent se loger convenablement», a affirmé Steven Guilbeault lundi.

Le gouvernement du Canada verse son financement par l’intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL. Le Rapport sur l’offre de logements de la SCHL fournit des renseignements sur l’offre de logements neufs dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

La Ville de Montréal s'engage pour sa part à accorder une somme de 4,6 M$ à 12,6 M$ d'ici la fin de 2028. La municipalité n'a pas confirmé la valeur exacte de son investissement.

«Cette entente va permettre à la SHDM de réaliser 92 millions de dollars de travaux sur une période de huit ans, sur l’ensemble de nos immeubles résidentiels, tout en maintenant des loyers abordables» de souligner Johanne Brunet, présidente du conseil d’administration de la SHDM.

Outre la rénovation directe des bâtiments, le projet vise aussi à améliorer la santé, la sécurité, le confort et la qualité de vie des locataires de ces logements.