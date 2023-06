Le festival Juste pour rire, qui se déroulera du 20 au 29 juillet 2023, a dévoilé sa programmation extérieure —et gratuite— pour cet été.



 

Parmi les grands noms, on retrouve notamment Rachid Badouri, Eddy King, P-A Méthot, Richardson Zéphyr, Rita Baga et Tranna Wintour.

Cette distribution s’ajoute à celle déjà annoncée en marge du festival en salle, qui commencera dès le 14 juillet. Des spectacles de Neev, ainsi que des galas animés par Mélanie Couture, Eddy King, Pascal Cameron, Richardson Zéphyr et Étienne Dano avaient notamment été annoncés. La drag queen Barbada présentera également «L'heure du conte» à plusieurs moments.

Le chef de la direction et de la création du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, était de passage au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron afin de revenir sur l'édition 2023 du festival. Voyez son entrevue dans la vidéo liée à l'article.

De l’humour, mais pas que

En plus des spectacles d’humour, Juste pour rire proposera aussi des performances musicales, par exemple avec Les Trois Accords et Mononc’ Serge, et même un spectacle d’hypnose, proposé par Messmer.

Yvon Deschamps de la partie

Le monument de l'humour Yvon Deschamps remontera sur scène à l'aube de son 88e anniversaire à l'occasion du festival, le 20 juillet prochain.

Dans une production intitulée l’Ultime gala, le Festival promet un spectacle collectif de plusieurs artistes et humoristes invités pour l’occasion dont les profits seront versés à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui soutient des milliers de jeunes du quartier Centre-Sud de Montréal.

Les organisateurs ont choisi d’inviter toutes les générations d’humoristes, pour lesquels Yvon Deschamps peut facilement être qualifié de père spirituel.

L’événement sera présenté le 20 juillet prochain à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Avec des informations de Pierre Saint-Arnaud de La Presse canadienne