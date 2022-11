Le festival Montréal en lumière se tiendra pour une 24e année du 16 février au 5 mars prochains. Cette édition sera marquée par le 20e anniversaire de Nuit blanche et le retour de chefs internationaux invités dans les restaurants de la métropole québécoise, après deux ans de pandémie.

Les organisateurs ont procédé lundi au dévoilement de la programmation du volet gastronomique de l'événement. «C'est un menu copieux et gargantuesque qu'on a à vous offrir», a décrit la chargée de projet chez l'Équipe Spectra, Julie Martel, en conférence de presse.



Sous le thème «Montréal reçoit», une quarantaine de restaurants et d'établissements montréalais accueilleront des chefs et producteurs locaux et internationaux. Ceux-ci proviendront de la France, de l'Italie, de la Belgique, de la Suisse et principalement de la Scandinavie.

 

Différents événements spéciaux auront lieu également, comme un colloque sur l'identité culinaire québécoise et une collaboration entre le restaurant Toqué! et la Fondation Riopelle pour souligner le 100e anniversaire de naissance du peintre Jean-Paul Riopelle.

Plus d'une vingtaine d'activités gratuites sont également prévues au cours des deux premières fins de semaine de Montréal en lumière, dans le grand espace public de la Place des Arts où prendra forme le «Quartier gourmand». Des ateliers sur l'alimentation durable, les traditions culinaires autochtones, les pâtisseries véganes et les légumes asiatiques sont notamment au programme.