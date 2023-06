Québec et Ottawa injectent une somme conjointe de plus de 56 millions de dollars pour soutenir les travaux d'aménagement au Musée d'art contemporain (MAC) de Montréal.



Le gouvernement du Canada investit donc 31, 15 M$ supplémentaires dans ce projet alors que le gouvernement du Québec investit 25 M$. Le Musée d'art contemporain de Montréal y contribue avec un montant de 11, 5 M$.

Au total, 50 M$ seront investis par le Canada et 55 M$ par le Québec.

Ces investissements ont été confirmés vendredi par Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, et Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

«Ce financement additionnel servira à améliorer l'expérience muséale, les services aux visiteurs ainsi que la protection et la mise en valeur de la Collection du MAC et permettra notamment de réorganiser les espaces intérieurs du bâtiment», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

«Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le dynamisme de notre société. Aider le Musée d'art contemporain à doubler son espace d'exposition, ça veut dire deux fois plus de place pour célébrer l'art et la culture, notamment celle de chez nous», a affirmé Pablo Rodriguez,, au nom de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le projet vise également la modernisation de l'édifice, ainsi que des travaux d'aménagement à l'extérieur du musée.

«Ce projet permettra aux résidents, aux visiteurs et aux artistes de bénéficier d'une infrastructure culturelle plus accessible, ce qui contribuera à préserver et faire rayonner l'art moderne local et international», ajoute-t-on.

«Le Musée d'art contemporain constitue une institution culturelle phare à Montréal ainsi qu'à l'échelle québécoise depuis la Révolution tranquille. C'est pourquoi j'ai fait de ce dossier une de mes priorités au jour 1 de ce mandat. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront au musée de concrétiser sa vaste opération de transformation et de repositionnement», a pour sa part souligné Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec.