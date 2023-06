Le mafieux Francesco Del Balso a été assassiné près d’une salle d’entraînement dans l’ouest de l’île Montréal, lundi après-midi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé à rendre en banlieue de Dorval, près de la rue Deacon et du boulevard Saint-Régis, vers 13h00, en raison de coups de feu.

Aucun suspect n'a été appréhendé pour l'instant. L'enquête se poursuit.

Selon la police, sa tête était mise à prix par le monde du crime organisé. Rappelons que Del Balso était soupçonné d’avoir été derrière la tentative de meurtre de Leonardo Rizzuto, le fils du défunt parrain Vito Rizzuto, en mars.

«Ce n’est pas une surprise», soutient le journaliste et coauteur du livre Mafia Inc, André Cédilot, en entrevue avec Marie-Christine Bergeron au bulletin Noovo Le Fil 17.

Voyez l'entrevue intégrale dans la vidéo de cet article.

 

Del Balso était l’un «des mafiosos les plus prolifiques à Montréal» en tant qu’un des hommes de main de Francesco Arcadi, a raconté M. Cédilot.

Le mafieux de 53 ans avait été la cible de coups de feu en plein quartier résidentiel de Laval en novembre dernier. Il avait échappé aux balles.



Quelques jours plus tard, Del Balso avait été intercepté par les policiers à l'aéroport Montréal-Trudeau alors qu'il tentait de quitter le pays. Ils l'avaient ensuite relâché, non sans avoir saisi son passeport.

En mars, sa maison et celles d'autres individus connus des policiers, notamment de motards, ont été ciblées par des perquisitions de la police.

Del Balso avait également fait les manchettes en septembre, alors qu’il avait été arrêté par le SPL en lien avec une affaire d’extorsion et d’intimidation. Il aurait exigé à l’église Saint-Maxime de Laval la somme de 5000$ par semaine. La femme du mafioso aurait donné des vêtements et des bijoux à l’église quelques années plus tôt, et Del Balso aurait tenté de les récupérer.

«Il trempait dans le trafic de drogues, l’importation, la distribution, et surtout, c’était eux qui détenaient le Book», ajoute M. Cédilot.

Le Book fait référence au contrôle des paris sportifs qui est très important dans le monde du crime organisé, notamment en tant que source de revenus, mais également pour son réseau permettant de contrôler certains individus par leurs dettes de jeu.

Avec des informations de Marie-Michelle Lauzon, Noovo Info, et de CTV News.