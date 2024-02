Le maire de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, a lancé un appel au calme à la population mardi, après qu'un immeuble notamment dédié à la location de logement de type Airbnb a été la cible de vandalisme.

De la peinture a été lancée sur une bonne partie de la façade de l’édifice, vraisemblablement pour dénoncer la présence de Airbnb. Le maire Lessard-Blais soutient que le vandalisme n'est pas une manière de manifester son mécontentement.

«La crise est réelle, mais le vandalisme n'est pas une manière de régler les choses. Ça ne sera jamais une manière pour faire avancer les choses. On comprend la crise. On vit en démocratie. C'est très légitime de faire des manifestations et c'est important de nommer ces enjeux-là», a-t-il expliqué en entrevue à Noovo Info.

Dans le quartier, la scène a attiré l'oeil des passants. Et, plusieurs partagent l'avis du maire de l'arrondissement.

«En tant que tel, le vandalisme, ce n'est pas ce qui a de plus brillant. Mais, il manque de logements sociaux et le gouvernement ne fait rien», avait commenté un passant au Noovo Info.

À VOIR AUSSI | Airbnb: un immeuble vandalisé à Montréal

Une «vraie crise humaine»

Alors que la crise du logement est bien ancrée dans la métropole, la colère au sein de la population est de plus en plus palpable. Le maire Lessard-Blais qualifie même cette crise comme étant une «vraie crise humaine».

«Quand tu trouves un logement qui coûte 800$ de plus par mois, c'est 10 000$ par année que tu devras sortir de tes poches. Les gens généralement n'ont pas cet argent, en plus de l'augmentation des prix à l'épicerie. La crise est réelle et elle est palpable. Dans l'arrondissement, on a même 700 portes de logements sociaux en attente de financement», a-t-il avancé en entrevue à Noovo Info.

Immeubles vandalisés pour dénoncer airbnb, spéculateurs,...



APPEL AU CALME du maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve @PierreLBlais même si on vit «une vraie crise humaine».#polmtl #polmuni @NoovoInfo pic.twitter.com/CIjZzHay8S — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) February 27, 2024

Aussi, M. Lessard-Blais déplore le manque de financement de la part du gouvernement du Québec pour les logements sociaux dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Manque d'encadrement des logements Airbnb

Propriétés Strawberry, qui détient l’immeuble, a décidé de poursuivre l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve afin de contester le règlement qui interdit les locations touristiques commerciales. Dans sa poursuite, l'entreprise admet vouloir faire des locations à court terme. Tout hébergement touristique est toutefois interdit dans le quartier, selon le site de la Ville de Montréal.

Bien que le gouvernement du Québec a mis en place de nouvelles mesures pour encadrer les logements de type Airbnb dans la province, le maire Lessard-Blais soutient qu'il faut s'adapter à cette nouvelle réalité, mais qu'il y a encore des progrès à faire sur le terrain.

«Le gouvernement s'est déjà positionné pour permettre la présence d'Airbnb, mais il faut maintenant que le gouvernement s'assure que la législation soit applicable dans le réel», a-t-il dit en entrevue sur Noovo Info. «Ça prend des inspecteurs à Revenu Québec pour être certain que les gens qui louent du Airbnb, c'est bien leur résidence principale.»

D'ailleurs, le comité-logement Entraide Logement Hochelaga-Maisonneuve a retrouvé trois annonces de la propriété sur la plateforme Airbnb.

À VOIR AUSSI | Airbnb: Québec n'hésitera pas à flanquer des amendes de 100 000 $, assure Caroline Proulx

Avec les informations d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info