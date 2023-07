Les pluies torrentielles ont retardé le début du match entre le CF Montréal et le New York City FC, samedi soir, au stade Saputo.

Les deux formations n’avaient pas eu l’occasion de sauter sur le terrain afin de s’échauffer en raison de la pluie, mais surtout des éclairs. Le coup d’envoi du match était prévu à 19h39, mais il a été repoussé.

Vers 20h15, les joueurs du CF Montréal ont commencé à s’échauffer sous les applaudissements de plusieurs courageux qui attendaient de rejoindre leur siège.

L'échauffement a commencé. Le coup d'envoi est maintenant prévu pour 21h03.



