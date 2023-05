Le sordide meurtre de la Montréalaise Sharron Prior est officiellement résolu, près de 50 ans plus tard. Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a confirmé mardi que c’est bien Franklin Maywood Romine qui a tué la jeune femme de 16 ans en 1975. Il était le principal suspect dans cette affaire.

Le SPAL est parvenu à identifier le coupable grâce à la technologie de la généalogie génétique, après l’exhumation de son corps aux États-Unis. C’est la première fois dans l’histoire du Québec que cette technologie permet d’identifier un meurtrier.

La journaliste et cheffe d’antenne de Noovo Info Marie-Christine Bergeron a obtenu un accès exclusif à l’enquête du SPAL. Le documentaire Ne repose pas en paix, disponible aujourd’hui sur Crave, suit la quête de la famille de Sharron Prior et le travail d’un enquêteur jusqu’à la résolution du mystère entourant la mort de la jeune femme.

Un meurtre commis en 1975

En 1975, Sharron Prior a été enlevée dans le quartier Pointe Saint-Charles, à Montréal, alors qu'elle était en route pour rejoindre des amis dans un restaurant. L'adolescente n'est jamais arrivée au point de rencontre. Elle a été retrouvée dans un boisé de Longueuil trois jours plus tard, ligotée, violée et battue à mort.

Les avancées scientifiques ont récemment redonné un nouveau souffle à l'enquête et l'enquêteur responsable du dossier a réussi à identifier Franklin Maywood Romine comme nouveau suspect.

Pierre Duquette, Inspecteur-chef au SPAL, a rappelé que la banque d'ADN a vu le jour en 2000 au Québec et qu'un «premier profil partiel d'ADN» a été relevé sur la chemise bleue retrouvée sur les lieux du crime en 2003. Mais les méthodes de l'époque ne permettaient pas de comparaison. «Il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'évolution en peu de temps», a lancé M. Duquette.

L'ADN comme preuve

Les restes du suspect, décédé en 1982, ont été exhumés d'un cimetière de la Virginie occidentale, aux États-Unis. Des tests d'ADN ont ensuite été effectués sur la dépouille afin d'établir s'il y a une concordance avec l'ADN récupéré en 1975.



Franklin Maywood Romine | Crédit image - Noovo Info

Les enquêteurs ont pu confirmer que l'homme était présent à Montréal au moment où Sharron Prior a été violée et assassinée. Il habitait à proximité des lieux de l'enlèvement et avait la connaissance du lieu où le corps de Mme Prior a été découvert suite au meurtre. Qui plus est, M. Romine avait une description physique qui correspondait à celle donnée par les témoins des événements en 1975.

Voyez le compte-rendu de Marie-Michelle Lauzon présenté au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Marie-Christine Bergeron dans la vidéo ci-dessous.

La famille témoigne

Plusieurs membres de la famille Prior étaient présents lors de l'annonce mardi. Lors de deux émotifs discours, les deux soeurs cadettes de la victime lui ont rendu hommage, tout en remerciant les autorités pour leur travail.

«Lorsque Sharron nous a été enlevée, elle était à l'âge béni [...] c'était une petite fille au coeur en or», a lancé l'une d'elles. «La résolution du meurtre de Sharron ne pourra pas nous la ramener. Mais savoir que le tueur n'est plus sur cette planète et qu'il ne pourra plus tuer personne nous mène à fermer ce long chapitre de nos vies».

«Tu n'as jamais quitté nos coeurs, nous t'aimons et nous souhaitons que tu puisses désormais réellement reposer en paix», a-t-on conclu.

Avec des informations de Marie-Christine Bergeron, Noovo Info et de La Presse canadienne.