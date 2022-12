Âgé de 10 ans, Robert a signé le livre d’or de la Ville de Montréal lors d'une visite à l'hôtel de ville avec la mairesse Valérie Plante, lundi matin.

«Ma participation à la COP15 a été une expérience très enrichissante. C'était la première fois que je venais à Montréal. C'est une ville si jolie et tout le monde a été accueillant. Je suis venue parce que je veux contribuer à changer le monde et en faire un endroit meilleur», a mentionné le jeune Robert.

«Robert fait partie des jeunes qui ont transformé leur préoccupation pour l’avenir de la planète en action. Je tenais à souligner son implication, qui lui aura permis de participer à la COP 15 à l’âge de 10 ans! C’est entre autres grâce à la jeunesse et à sa détermination si on peut être confiant en l’avenir», a déclaré la mairesse de Montréal.

Fondateur de la chaîne Robert at Children’s Climate Championship sur YouTube, il a été le plus jeune participant de la Conférence des parties (COP15) sur la biodiversité, alors que l'événement vient de s'achever dans la métropole.

«À la suite de la COP15, j'espère que les écoles seront des lieux plus respectueux de la nature, avec plus d'arbres pollinisateurs dans les cours de récréation, des classes en plein air et l'enseignement des changements climatiques», a-t-il ajouté.

Alors que les pays participants sont finalement parvenus à une entente à la COP15 pour préserver la biodiversité lundi matin, la Ville de Montréal salue cet accord historique et invite les États à tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs ambitieux fixés.

«On n’a plus de temps à perdre. La situation est critique et il faut que tout le monde, les États, les villes, les entreprises et la société civile, collaborent afin de poser des gestes concrets qui devront nous permettre de protéger la biodiversité partout dans le monde. La Ville de Montréal va continuer de faire preuve de leadership et j’invite toutes les parties prenantes à faire de même», a conclu Mme Plante.

Rappelons que la Ville a adopté le plan pour par la protection des pollinisateurs et a annoncé l'agrandissement du parc Mont-Royal d'ici 2023.

