Qui dit arrivée du printemps dit retour des fleurs, des feuilles et des cônes oranges dans les zones de construction.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Ceux qui prévoient circuler dans Montréal et ses environs cette fin de semaine doivent savoir que des travaux sur les autoroutes 13 et 15 et à l'échangeur Saint-Pierre entraîneront des fermetures de routes.

 

Il est donc préférable d'éviter ces zones et les zones suivantes.

Du vendredi 23 h au samedi 10 h, la fermeture suivante sera en vigueur :

Autoroute 13 Nord entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l'entrée de l'autoroute 40 est.

Cela entraînera donc les fermetures suivantes à partir de 21h :

L'entrée Hickmore et Louis-A.-Amos

Les bretelles menant de l'autoroute 520 est et ouest à l'autoroute 13 Nord.

Du samedi 23h au dimanche 11h, la fermeture suivante sera en vigueur :

Autoroute 13 Sud entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée de la rue Courval.

Cela entraînera les fermetures suivantes à partir de 22h :

Les bretelles menant de l'autoroute 40 est et ouest à l'autoroute 13 Sud.

Les bretelles menant de l'autoroute 520 est et ouest à l'autoroute 13 Sud.

Fermetures sur l'autoroute 13 à Chomedey du 24 au 26 mars 2023

Autoroute 15 :

Samedi, de 4 h à minuit, la fermeture suivante sera en vigueur :



Autoroute 15 Nord, entre la sortie 58 (Île des Sœurs, A-10 ouest / centre-ville) et l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge.

En conséquence, l'entrée de l'Île-des-Sœurs sera fermée.

Fermetures à l'Île-des-Sœurs le 25 mars 2023

Échangeur Saint-Pierre

De vendredi à minuit jusqu’à lundi à 5 h, la fermeture suivante sera en vigueur :



Dans l'échangeur, la bretelle menant de la route 138 est (du pont Honoré-Mercier) à l'autoroute 20 Ouest jusqu'à l'aéroport.

Fermetures à l'échangeur Saint-Pierre du 24 au 27 mars 2023.

Du samedi 4 h au dimanche 5 h, la fermeture suivante sera en vigueur :

Boul. Montréal-Toronto direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables.

Rappel

À Kirkland, une voie de la voie de desserte de l'autoroute 40 Ouest sera fermée entre la bretelle d'accès du chemin Sainte-Marie et la rue Jean-Yves, jusqu'au mardi 28 mars.



À Kirkland, la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) de l'autoroute 40 Ouest sera fermée de 2 h à 14 h tous les jours jusqu'au mardi 28 mars.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourront être annulées ou modifiées. Consultez Quebec511.info pour connaître les fermetures de réseau en cours et à venir.