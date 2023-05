La distribution du Publisac est sur le point de prendre fin aux portes des domiciles des citoyens de Montréal.

TC Transcontinental, qui distribue depuis de nombreuses années le sac de plastique contenant des circulaires de marchands, dit avoir développé un produit de remplacement qui réduira la quantité de papier des circulaires de près de 60 %, tandis que le plastique sera éliminé entièrement.

Il s’agit d’un mince cahier plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul imprimé d’un nombre de pages limité. Il sera complété par une plateforme numérique incluant une plus vaste gamme d’offres promotionnelles pour les consommateurs.

Le nouveau produit imprimé sera distribué à partir des prochains jours par Postes Canada.

Dans un communiqué publié le mois dernier, le vice-président principal, Prémédia, distribution et marketing sur le lieu de vente chez TC Transcontinental, Patrick Brayley, a affirmé qu’une majorité de consommateurs continuent de se fier aux circulaires en papier pour planifier leurs visites en magasin.

TC Transcontinental affirme que les circulaires imprimées sont recyclables et qu’aucun arbre n'est coupé pour fabriquer le papier journal, car il est fabriqué à partir de résidus des scieries. Le taux de récupération du papier journal est de 86 % et le papier récupéré est ensuite valorisé en nouveaux produits, d’ajouter l’entreprise multinationale basée à Montréal.

L’an dernier, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a affirmé qu’environ 800 000 circulaires et autres annonces non sollicitées se retrouvaient dans la ville chaque semaine, ce qui représentait plus de 41 millions de circulaires par année se retrouvant dans les dépôts de recyclage et les sites d'enfouissement.