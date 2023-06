Le réputé Théâtre Corona de Montréal — une salle de spectacles de Montréal — devient le Théâtre Beanfield

Le changement de nom découle d'un nouveau partenariat entre evenko et Beanfield, une entreprise de télécommunications indépendante de Toronto présente à Montréal depuis 2020, précise-t-on dans un communiqué envoyé aux médias.

 

Evenko précise que le nom de la salle de spectacle changera, mais que l'histoire du Théâtre Corona sera préservée en gardant en place notamment la mosaïque de carreaux du plancher dans le hall d'entrée et les fresques à travers la salle. L'emblématique enseigne au néon vertical du théâtre restera également en place et sera illuminée à nouveau.

Evenko et Beanfield promettent que le Théâtre Beanfield «sera la plus importante rampe de lancement en ville pour les artistes émergents.»

«Afin d’offrir une expérience de niveau mondial aux spectateurs tout comme aux artistes, la salle rénovée inclura des loges et des coulisses améliorées, ainsi que l’Internet haute vitesse par fibre optique de première qualité de Beanfield», précise-t-on dans le communiqué.

«Le Théâtre Corona est depuis longtemps un pôle culturel de la métropole, en plus de faire la fierté des résidents de l’arrondissement du Sud-Ouest — c’est un monument qui témoigne de leur histoire et leur patrimoine. Le Théâtre Beanfield demeurera fièrement un théâtre de quartier, et nous sommes ravis de contribuer à son avenir», a confié le PDG de Beanfield, Dan Armstrong.

«Insulte au patrimoine»

L'annonce du changement de nom pour le mythique Théâtre Corona ne fait pas l'unanimité alors que les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

Des internautes déplorent un manque de respect envers le patrimoine tandis que d'autres promettent plutôt de continuer d'appeler les lieux «le Théâtre Corona».

Le Théâtre Corona en quelques dates

Le Théâtre Corona est érigé, en 1912, sous le nom de «Family Theatre». Les lieux servaient de salle de spectacles ainsi que de cinéma.

Le «Family Theatre» est vendu en 1923 à la «United Amusement». Les lieux font alors l’objet d’un projet de rénovation et le palace de quartier prend le nom de Théâtre Corona.

Le Théâtre Corona demeure en fonction jusqu'à son expropriation en 1967 par la Ville de Montréal, dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de la Petite-Bourgogne.

Vingt ans après sa fermeture, le Théâtre Corona est redécouvert en 1986-1987 par les artistes contemporains Martha Flemming & Lyne Lapointe qui y présentent La Donna Delinquenta, du 16 mai au 7 juin 1987. Les lieux seront de nouveau abandonnés.

Le Théâtre Corona a de nouveau été sauvé de la démolition et restauré en 1998-1999. Le Théâtre Corona rénové, sans sa façade, est inauguré le 5 octobre 1998.

C'est l'humoriste Yvon Deschamps, originaire du quartier, qui a inauguré la nouvelle vie du Théâtre Corona avec 100 représentations de son spectacle Comment ça, 2000 ? lors de la saison 2000-2001.

L'intérieur du théâtre fut endommagé en mars 2007 par un incendie.

Depuis décembre 2012, le théâtre est opéré par le diffuseur et producteur evenko.

D’autres salles changent de nom

En avril 2022, la salle de spectacle montréalaise L’Astral prenait le nom de Studio TD. Ce changement de nom vient de la signature d’un partenariat entre l’Équipe Spectra, qui gère la salle, et le Groupe Banque TD.

Le Studio TD est situé dans le Quartier des spectacles.

En 2017, le légendaire Métropolis de Montréal — situé rue Sainte-Catherine au centre-ville — changeait aussi de nom pour MTelus.

Encore une fois, ce changement de nom découle d’un nouveau partenariat d’affaires. Dans ce cas-ci, l’entente a permis un vaste projet de rénovation de 5 millions de dollars pour la salle de spectacle d'environ 2 300 places.