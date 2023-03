Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) se dit fin prêt pour l'arrivée de l'antenne de la rive Sud du Réseau express métropolitain (REM) au printemps 2023 et dévoile un réseau redessiné.

Pour la RTL, il s'agit de la plus importante révision de son réseau des 30 dernières années.

Geneviève Héon, présidente du conseil d’administration du RTL, précise dans un communiqué que le processus visait à ce que le réseau «corresponde aux nouvelles habitudes de vie des citoyens, qu’il s’étende sur l’ensemble du territoire, qu’il soit enraciné au coeur des communautés et qu’il puisse se connecter aux trois stations du REM à Brossard.»

Changement dans les habitudes des usagers du RTL

Il y aura donc des changements à prévoir dans les habitudes de transports en commun pour les citoyens des villes de Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, alors que 27 circuits ont été ajoutés ou redessinés, dont cinq nouvelles lignes. Le RTL a également modifiés 2 100 arrêts d'autobus.

Le RTL estime par ailleurs que plus de 10 000 usagers «verront leurs habitudes de déplacement modifiées puisque les autobus ne pourront plus traverser vers Montréal par le Pont Champlain.»

Le RTL précise que sa clientèle pourra toutefois bénéficier d'horaires «adaptés» aux nouvelles habitudes de déplacement, de temps de parcours améliorés et simplifiés et de pôles locaux «mieux desservis» tels que les centres commerciaux, les parcs industriel et les lieux d'enseignement.

Le réseau du RTL compte sur 29 lignes d'autobus connectées aux trois stations du REM à Brossard. Le RTL estime à plus de 1400 les voyages quotidiens vers ou depuis le REM.

Préparer les citoyens

Il sera possible pour les utilisateurs du RTL de se familiariser avec le réseau redessiné et les nouvelles lignes grâce à des outils disponibles sur le site Web du Réseau de transports de Longueuil. Parmi les outils, on retrouve une nouvelle carte interactive présentant les nouveaux circuits à prendre pour se déplacer lors de l’arrivée du REM.

Les gens pourront aussi utiliser un simulateur de trajets et consulter une vidéo informative.

Des actions seront aussi menées sur le terrain dont des rencontres dans chaque ville de l’agglomération de Longueuil afin de s’assurer d’informer au mieux la population.



Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Nouveau système, nouveaux prix?

Le RTL précise que les changements qui s’opéreront à l’arrivée du REM se veulent une première étape.

«Ce réseau renouvelé poursuivra son développement de manière graduelle avec l’objectif d’ offrir un service en miroir avec les besoins exprimés par les citoyens de l’agglomération de Longueuil. Il sera aussi déployé au rythme de l’évolution du contexte financier du transport en commun», explique-t-on dans un communiqué.

Contexte financier du transport en commun... Veut-on dire que la restructuration annoncée jeudi entraînera une hausse des tarifs?

Le RTL fait partie du territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Aux dernières nouvelles, l’ARTM ne se disait pas encore prête à augmenter ses prix, quoiqu’elle demande 500 millions $ au gouvernement provincial pour financer ses opérations, à quelques semaines du dépôt du budget du ministre provincial des Finances Eric Girard.

L’ARTM dit tenter de mieux répartir ses forces sur ses différents territoires, afin «d’améliorer l’accès aux services de transport collectif» pour les usagers, comme soutenu par son directeur général, Benoît Gendron, en entrevue avec Lisa-Marie Blais au bulletin Noovo Le Fil 17, le 2 mars dernier.

Le porte-parole péquiste en matière de Transports et de Mobilité durable, le député Joël Arseneau, a signalé le même jour que l'Association des transporteurs urbains du Québec évalue que pour 2023, le manque à gagner sera de 565 millions $ pour les sociétés de transport québécoises. À son avis, cette somme est nécessaire dès maintenant pour maintenir l'offre de service et éviter une spirale de décroissance des sociétés publiques.

Vers la fin février, la Société de transport de Montréal (STM) a annoncé un «plan de réduction des dépenses non récurrentes» d’environ 18 millions $ pour 2023.

Malgré cette réduction des dépenses, la STM avait déploré par voie de communiqué qu’elle est toujours aux prises avec un trou budgétaire de 60 M$. La société a affirmé que cette décision n’affecterait pas l’offre de service.