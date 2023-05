Les Montréalais qui ont profité du soleil au cours de la dernière semaine pourront jouir du beau temps cette fin de semaine.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News Montréal

Jeudi marque le septième jour consécutif sans précipitation à Montréal et non seulement il y aura plus de soleil, mais les températures devraient également grimper. Le maximum en journée à Montréal devrait atteindre 26 degrés Celsius (°C), ce qui en fait la journée la plus chaude du mois jusqu'à présent. La température normale pour le 11 mai est de 18°C.



Une faible perturbation traversera le sud du Québec dans la nuit de jeudi à vendredi. Bien que la région de Montréal verra quelques averses ponctuelles, le ciel devrait s'éclaircir rapidement vendredi, ramenant le soleil avec un maximum de 25°C.

Derrière le front froid, les températures baisseront légèrement pendant la fin de semaine de la fête des Mères, mais la métropole conservera un ciel ensoleillé.