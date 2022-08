Le spectacle du groupe Rammstein sur scène extérieure du parc Jean-Drapeau dimanche soir s'est fait entendre à des kilomètres à la ronde, au grand dam des résidents de Saint-Lambert, excédés par le bruit des nombreux festivals dans la métropole.

«C'est clair qu'hier soir ça a été extraordinairement bruyant et dérangeant» a affirmé Pascale Mongrain, mairesse de Saint-Lambert en entrevue à Noovo Info. Elle dit avoir reçu une vingtaine de plaintes de citoyens mécontents, un niveau sans précédent depuis le début de l'été, alors que les festivals de musique se succèdent dans la métropole.

L'immense scène extérieure a nécessité 1 semaine de montage, avec l'aide de 520 personnes. Elle comportait 2 040 000 watts de puissance provenant de 170 amplis. Le son était si fort qu'il a été entendu par des citoyens de Longueuil, Saint-Hubert et même Boucherville, plus à l'Est.

Spectacle Rammstein: ma maison shake dans le Vieux-Longueuil! 😂#JesuisStLambert ce soir — Jonathan Tabarah (@jotabarah_lgl) August 22, 2022

Énorme problème de voisinage



La mairesse de Saint-Lambert demande des comptes à la Société du Parc Jean-Drapeau. En novembre 2020, une entente hors cour a été conclue en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Cette entente d'une durée de 5 ans fixe une limite de bruit ( 65 décibels) qui est mesurée par l'entremise de sonomètres de la Ville de Montréal. Cette limite pourrait avoir été franchie dimanche soir. Il a été impossible de parler à un représentant de la Société du Parc Jean-Drapeau cet avant-midi.