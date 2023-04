La police de Montréal a arrêté 15 suspects en lien avec le démantèlement d'un réseau majeur de trafic et de production d'amphétamines, il y a un an.

Il s'agit de 14 hommes et une femme qui ont pour la plupart été arrêtés à leur résidence à Boucherville, Montréal, Laval ainsi qu'à Rosemère, Shawinigan, Yamamiche et La Malbaie.

Trois d'entre eux sont déjà en prison à Sorel et Montréal.

Un 16e individu est toujours recherché.

Arrestations ce matin de 15 suspects en lien avec un réseau de trafic et de production d'amphétamines démantelé en mai 2022. Cette opération s'était soldée par une saisie record d'amphétamines estimée à plus de 32,5 M$ et de 21 armes à feu.



Les suspects doivent comparaître mercredi pour faire face à des accusations de production de stupéfiants, possession dans le but d'en faire le trafic, trafic de stupéfiants et complots. Des accusations de gangstérisme seront également portées.

Dans un communiqué envoyé aux médias, le SPVM rappelle que les amphétamines sont des drogues de synthèse «particulièrement populaires auprès des jeunes.» «On les retrouve sous forme de capsules, de poudre ou de comprimés en différentes couleurs et formes. Elles peuvent entraîner de graves risques pour la santé.»

Première frappe en 2022

L'opération policière d’envergure — qui a eu lieu en mai 2022 et qui était dirigée par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé — s'était soldée par une saisie record d'amphétamines estimée à plus de 32,5 M$ et la saisie de 21 armes à feu.

Au total, 28 perquisitions avaient eu lieu à Montréal, à Laval, dans les Laurentides, en Montérégie, dans le Centre-du-Québec et en Mauricie. Outre les amphétamines et les armes, les policiers avaient aussi mis la main sur des comprimés de MDMA, des comprimés de Cialis et de Zanax et du matériel pour la fabrication et l'emballage des stupéfiants.

Après l'opération policière de 2022, le SPVM a affirmé que le réseau visé par l'enquête parvenait à écouler pour environ 5 M$ d’amphétamines par semaine à travers la province.