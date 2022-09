Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé avoir procédé à l’arrestation de quatre suspects adolescents potentiellement impliqués dans l’agression d’un jeune de 14 ans, poignardé à Anjou la semaine dernière dans une école secondaire.

Les jeunes arrêtés sont âgés de 14 à 16 ans, selon l’information divulguée par la police. Trois d’entre eux auraient attaqué la victime et l’un d’eux a poignardé l’adolescent à plusieurs reprises. Une autre victime aurait été blessée en tentant d’aider son ami.



«Le SPVM profite de ces événements pour rappeler que les écoles doivent demeurer des lieux sécuritaires et propices à l’épanouissement des jeunes. Les victimes et les écoles pourront toujours compter sur la collaboration de leur service de police», a-t-on prévenu dans le communiqué du SPVM.

Quelques attaques au couteau impliquant des jeunes ont été signalées dans les derniers jours dans la région montréalaise. En plus de cet événement à Anjou, un jeune a été poignardé à Saint-Michel, jeudi, devant le Collège Reine-Marie, non loin du carrefour entre la rue Champdoré et le boulevard Saint-Michel.

En outre, la Sûreté du Québec (SQ) enquête sur une violente altercation entre deux mineurs survenue devant l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes de Vaudreuil-Dorion.

Des images qui circulaient sur les réseaux sociaux montraient un adolescent foncer vers un autre jeune et le poignarder à la jambe.

L’événement s’est produit dans un parc de l’avenue Saint-Charles la semaine précédente.

Dans les cas des trois attaques à Anjou, à Saint-Michel et à Vaudreuil, les victimes n’ont subi que des blessures mineures.