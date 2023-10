Les conducteurs se dirigeant vers le sud sur la rue d'Iberville, dans l'est de Montréal, seront confrontés à ce qui pourrait arriver s'ils ne font pas attention au volant.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a dévoilé lundi sa nouvelle campagne pour la sécurité des piétons.

La campagne commence par l'image d'une femme tenant une pancarte indiquant «regardez-moi» ou «look at me». On la voit traverser la rue avec son scooter.

La dernière image la montre allongée au sol comme si elle venait d'être heurtée par une voiture.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La campagne s'inscrit dans le cadre du mois de sensibilisation des piétons en octobre.

«Utiliser des scènes comme celles-ci [voir des gens blessés] va parfois choquer les gens. Nous voulons être sûrs qu'ils seront conscients qu'ils doivent ralentir», a déclaré le sergent Jean-Bruno Latour, de l'Escouade de sécurité routière de la police de Montréal.

Le camion à panneaux devrait rester dans la zone au cours de la semaine prochaine.

«Nous devons changer nos habitudes et être prudents lorsque nous conduisons.» - Le sergent Jean-Bruno Latour, de l'escouade de sécurité routière du SPVM

L'intersection de la rue d'Iberville et du boulevard Rosemont est considérée comme un secteur particulièrement dangereux pour les cyclistes et les piétons.

Un vélo fantôme se dresse actuellement au coin de la rue où Justine Charland St-Amour, 24 ans, a été tuée en août 2016.

La police espère que les images choquantes affichées sur le camion contribueront à prévenir de futurs accidents.

«Nous avons un piéton, un cycliste, ce scooter...», énumère M. Latour. «Il y a des personnes âgées, des enfants qui marchent, donc tous ces utilisateurs vulnérables doivent être protégés par les conducteurs.»

Depuis le début de l'année, 12 piétons ont été tués dans les rues de Montréal.