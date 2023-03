Un immeuble commercial de la route transcanadienne à Kirkland, dans l'ouest de Montréal, a été la cible d'incendiaires vers 3h mercredi matin.



Selon les informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le feu a été allumé à l'aide d'un cocktail Molotov.

Les dommages sont mineurs.

C'est le deuxième incendie criminel à survenir en trois jours dans cet immeuble abritant les bureaux corporatifs de Broccolini Construction.

«Au cours des derniers jours, notre centre corporatif Kirkland a été l'objet d'actes de vandalisme et de tentative d'incendie criminel pendant les nuits du 5 mars et du 7 mars. Nos équipes ont informé de façon proactive les autorités policières afin de faire la lumière sur la nature de ces incidents et avons également rehaussé la présence d'agents de sécurité. Nous n'émettrons pas d'autres commentaires et allons laisser les autorités policières effectuer leur travail». - Corry Kelahea, Chef du personnel, Broccolini

Ravage aussi dans Saint-Laurent

Un secteur industriel de l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal a aussi été récemment visé par des incendies d'origine criminelle.

Mardi dernier, les pompiers et le SPVM ont dû intervenir pour un feu dans un édifice situé sur la Montée de Liesse, près de l’intersection du chemin de la Côte-Vertu. Sur place, les pompiers ont constaté qu'une vitre de la façade de l’immeuble avait été fracassée et ils ont découvert des traces d'accélérateurs au moment de fouiller les décombres.

Le 16 février dernier, à environ 200 mètres de là, un établissement commercial a été endommagé par le feu sur la rue McCaffrey, près de l'intersection de la Montée de Liesse. Là aussi, un bris dans une fenêtre de la façade de l'édifice avait été constaté et un objet incendiaire avait été trouvé à l'intérieur.