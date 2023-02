Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à une douzaine d’arrestations, au cours des derniers jours en lien avec opérations policières visant notamment le crime organisé.



Les arrestations et les perquisitions ont eu lieu dans le cadre de quatre enquêtes policières distinctes dirigées par des équipes de la Division du crime organisé.

Cinq armes à feu et des quantités significatives de stupéfiants et d’argent comptant ont été saisies.

Saint-Laurent et Rosemont–La Petite-Patrie

Mercredi dernier, l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) Sud-Ouest a procédé à des perquisitions à l’intérieur de deux logements situés sur la rue Laframboise, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, et sur le boulevard Saint-Michel, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

«Une quantité de cocaïne estimée à 200 000 dollars a été saisie, de même qu’une arme de poing, un chargeur à haute capacité, des munitions et près de 62 000 dollars en argent comptant» rapporte le SPVM dans un communiqué acheminé aux médias.

Un homme de 24 ans et une femme de 21 ans ont été appréhendés. Les deux ont comparu au palais de justice de Montréal pour faire face notamment à des chefs d’accusation de possession d’arme à feu et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Ville-Marie

Deux jours plus tôt, soit le 6 février 2023, l’EMAF Nord-Est et l’équipe Stupéfiants Nord-Est sont intervenues à l’intérieur d’un condo situé sur la rue Peel, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

«Deux pistolets chargés et trois cellulaires ont été saisis», précise le SPVM.

Quatre hommes âgés de 19 à 25 ans ont été arrêtés sur les lieux, puis ont comparu au palais de justice de Montréal. Ils font face à des chefs d’accusation en matière de possession d’arme à feu prohibée.

Longueuil

Le 2 février 2023, l’EMAF Nord-Est et l’équipe Stupéfiants Nord-Est ont perquisitionné un logement situé sur la rue King-George, à Longueuil.

«Une arme à feu, des munitions et une quantité de cocaïne estimée à 4 500 dollars ont été saisies à l’intérieur du logement et du véhicule de l’individu ciblé par l’enquête débutée à Montréal», précise-t-on dans le bilan du SPVM.

Un suspect âgé de 29 ans a été arrêté. Il est présentement détenu et fait face à des infractions en matière de possession d’arme à feu et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic.

Montréal, Terrebonne et Saint-Lin-Laurentides

Le 24 janvier 2023, l’équipe Stupéfiants Nord-Est a démantelé un réseau qui fournissait plusieurs revendeurs de drogue à Montréal. Sept perquisitions ont été effectuées dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, ainsi que dans les villes de Terrebonne et de Saint-Lin-Laurentides.

Une arme à feu, 2 955 roches de crack et des quantités diverses de cocaïne et de speed ont été saisies, de même que 48 430 dollars en argent comptant.

Cinq hommes âgés de 21 à 49 ans ont été arrêtés. Ils ont comparu et font face à des infractions en matière de possession d’arme à feu et de possession de drogue en vue d’en faire le trafic.

Toute personne détenant des informations en matière de violence armée ou de trafic de stupéfiants peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.