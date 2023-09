Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ont procédé à l'arrestation de trois suspects en lien avec une dizaine de vols de camionnettes et de véhicules utilitaires sport (VUS).

Les enquêteurs ont également effectué des perquisitions dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Différents éléments de preuve ont été saisis, dont certains outils de cambriolage, un pistolet à air comprimé et du poivre de Cayenne.

Montréal, aujourd’hui, afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont vol de véhicule moteur, complot et recel. L’enquête va se poursuivre concernant la participation d’autres individus à ce réseau.

Selon le SPVM, les voleurs avaient une préférence pour les Dodge RAM ainsi que les Jeep Rubicon et Wrangler.

Les vols ont été commis entre le 30 mars et le 25 août dernier dans des stationnements intérieurs d’immeubles commerciaux et résidentiels de la métropole.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Le SPVM tient à rappeler quelques conseils afin de bien protéger son véhicule des voleurs :installez un système de localisation dans votre véhicule, ce qui permettra de le retrouver en cas de vol; installez un dispositif visant à ralentir le voleur comme une barre antivol sur le volant et installez un cadenas pour bloquer l’accès à l’entrée de l’ordinateur de bord. Vous éviterez ainsi que les voleurs puissent copier la clé et partir avec votre véhicule.