Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lance un appel au public afin que des victimes potentielles d'un fraudeur de 24 ans se manifestent.

Mark Anthony Fattibene a été arrêté le 14 septembre dernier pour fraude.

Avec l’aide d’un ou plusieurs complices, il est soupçonné d’avoir soutiré plus tôt ce mois-ci une importante somme d’argent à une personne âgée de Côte-St-Luc. Les présumés fraudeurs seraient parvenus à leurs fins en utilisant un stratagème connu sous le nom de fraude des grands-parents.

Les enquêteurs de la Section des crimes économiques ont de fortes raisons de croire que le suspect aurait pu faire d’autres victimes.

Mark Anthony Fattibene est un homme à la peau blanche s’exprimant en anglais et en français. Il mesure 1,80 m et pèse 75 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns.

«Les victimes de ce type de fraude sont habituellement contactées par téléphone par une ou un appelant prétendant être un proche, comme un petit-fils ou une petite-fille, en grande difficulté. Les fraudeurs misent sur l’émotion créée par la situation pour extorquer de l’argent à la personne ciblée, sur laquelle une forte pression psychologique est exercée», explique-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.

Toute personne qui aurait été victime de Mark Anthony Fattibene - ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu l’être - est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle ou pour faire une déclaration à cet effet. Il est également possible de fournir de l’information de façon anonyme et confidentielle en contactant Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou par le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.