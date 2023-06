Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a trouvé 38 kg de cocaïne d’une valeur estimée à près de 1,1 millions de dollars (M$), mardi. Deux suspect ont également été arrêtés.

Les deux suspects, qui font face à plusieurs chefs d'accusation en matière de stupéfiants, sont un Montréalais de 33 ans et un Ontarien âgé de 38 ans. Ils doivent comparaître mercredi devant les tribunaux. D'ici là, ils resteront détenus.

Des perquisitions ont été effectuées à Milton (Ontario) et à L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève (Québec). Ces perquisitions ont également permis la saisie de 9 kg de méthamphétamine, 5 kg de fentanyl mauve, 28 000 comprimés de speed et divers produits contenant du THC. Les enquêteurs ont aussi découvert près de 1 M$ en argent comptant.

Ceci survient dans le cadre d’une enquête, qui a débuté en mars 2023, concernant une organisation criminelle effectuant de la distribution de cocaïne et autres stupéfiants entre la région de Toronto et Montréal.

L’enquête policière a révélé notamment que la région de Toronto servait de lieu d’approvisionnement et que la drogue faisait ensuite son chemin jusqu’à Montréal.

Toute personne détenant des informations en matière de trafic de stupéfiants ou autres activités criminelles peut contacter le 911 ou son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.