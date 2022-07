Des dizaines de manifestants se sont rassemblées à la place Émilie-Gamelin, au centre-ville de Montréal dimanche, réclamant que toutes les personnes sans papiers obtiennent le statut migratoire au Canada.

L’organisme Solidarité sans frontières, organisateur de l’évènement, demande à Ottawa d’élargir le programme de régularisation du statut migratoire au pays afin que les personnes sans emploi ou ayant échoué leur audience avec Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) puissent également y avoir accès.

Thousands of migrants and allies take the streets. What do we want? Status for All! Vous écoutez @SeanFraserMP ? pic.twitter.com/gsju8LESyn