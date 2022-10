Des entraves au pont-tunnel La Fontaine en raison des travaux risquent de causer des bouchons de circulation de nuit, toute la semaine.

L'autoroute 25 en direction sud sera complètement fermée. Les accès à partir de la sortie 4 vers le centre-ville de Montréal seront graduellement fermés dès 20h, mardi soir, dès 21h, mercredi et jeudi, alors que ce sera à partir de 22h, vendredi.

En sens inverse, donc en direction Montréal, une seule voie sera disponible entre la sortie 90 pour la route 132 et la rue Sherbrooke Est. Les travaux seront réalisés de 22h à 5h de mardi à jeudi, et de 22h30 à 7h30 vendredi et samedi.

Le tunnel demeurera une fois de plus ouvert dans les deux directions ce week-end, de jour.

