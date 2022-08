La défense de Gabriel Sohier Chaput, l’auteur d’un article qui inciterait à fomenter volontairement la haine contre les Juifs dans le site web américain d’extrême droite The Daily Stormer, sera entendue en novembre.

L’avocate de la défense, Me Hélène Poussard et le procureur de la couronne, Me Patrick Lafrenière, devaient présenter des arguments lundi sur les liens entre le nazisme et l’Holocauste. Finalement, ces argumentaires ont été remis au 25 novembre. L’avocate de l’accusé a avancé ne pas être «prête».

«La préoccupation du tribunal, c’est de ne pas empêcher une défense pleine et entière, a avancé le juge Manlio Del Negro, en l’absence de l’accusé. […], mais les délais préoccupent aussi le tribunal».

Un seul article d’un des auteurs les plus prolifiques du site The Daily Stormer a été déposé en preuve par la couronne.

La peine maximale pour avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable va jusqu’à deux ans de prison.

À l’issue d’une enquête menée par des journalistes du quotidien The Gazette et du groupe Montréal Anti-fasciste, l’identité de Gabriel Sohier Chaput a pu être liée au pseudonyme «Charles Zeiger» du site The Daily Stormer.

L’organisation juive B’nai Brith Canada avait porté plainte au Service de police de Montréal (SPVM) en mai 2018. Sohier Chaput a fait l’objet d’un mandat d’arrestation en novembre de la même année qui a finalement mené à son accusation.