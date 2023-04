La Ville de Montréal n'a pas été épargnée par les précipitations de verglas qui se sont abattues sur la province, mercredi.

Près du tiers des clients d'Hydro-Québec dans la métropole étaient sans électricité vers 18h, mercredi soir.

Voici quelques photos qui illustrent bien la situation à Montréal.

Selon la carte des pannes d'Hydro-Québec, l'île de Montréal était la plus touchée par le mauvais temps. Le nombre de pannes changeait d'heure en heure.

Le ministre de l'Economie, Pierre Fitzgibbon, a déclaré sur Twitter que plus de 500 travailleurs d'Hydro-Québec étaient sur le terrain mercredi soir pour rétablir le courant.

Plusieurs arbres ont d'ailleurs été abattus.

Environnement Canada a d'ailleurs émis une mise en garde sur son site Web stipulant que «les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses.»

«Prenez garde aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas», peut-on aussi lire sur le site Web d'Environnement Canada.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable souligne que la chaussée glacée et glissante par endroits pourrait rendre les conditions routières difficiles. Il recommande de faire preuve de prudence et d'éviter de se déplacer.

La situation était toujours compliquée dans la soirée, alors que de nombreuses branches se trouvaient toujours au sol, ou sur des voitures.

Avec des informations de Jennifer Gravel, Noovo Info, et d'Amy Luft, CTV News.