La Ville de Laval ne permet plus l’usage de l’application TikTok sur l’ensemble de ses équipements électroniques. La municipalité du Grand Montréal emboîte donc le pas à d’autres villes telles que Sherbrooke et Saguenay en ce sens, dans la foulée du bannissement de la plateforme sociale des réseaux du secteur public fédéral et de la Chambre des communes.

Dans un communiqué diffusé vendredi, la Ville de Laval dit prendre cette mesure par précaution et «applique ainsi la recommandation émise par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) à la suite de la décision du gouvernement canadien et québécois».

En effet, l'Assemblée nationale aussi fait savoir dans un communiqué diffusé mardi soir qu'elle «recommande fortement» aux députés et à leur personnel de ne plus installer l'application TikTok sur leurs appareils de l'Assemblée ni de se servir de ceux-ci pour utiliser l'application.

La Ville de Laval suspend donc toutes activités sur son compte TikTok professionnel. De plus, l’installation et l’utilisation de TikTok seront proscrites. L’interdiction s’applique aux téléphones mobiles, aux tablettes et aux ordinateurs utilisés par les employés municipaux ainsi qu’aux postes de travail en libre-service dans les bâtiments municipaux ouverts au public.

Ces mesures ne sont pas permanentes et «pourraient être revues» au gré de «l’évolution de la situation».

Ces décisions suivent celle annoncée par Ottawa de bannir TikTok des appareils des fonctionnaires fédéraux, l'application présentant un «niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité».

Les enjeux de vie privée découlent du fait que le gouvernement chinois a une participation dans le propriétaire de TikTok, ByteDance, et que les lois autorisent le pays à accéder aux données des utilisateurs.

À Montréal, on n’a pas encore procédé en ce sens sur la scène municipale.