Leonardo Rizzuto, fils de Vito Rizzuto, a été blessé par balle dans une tentative de meurtre, a confirmé Noovo Info mercredi.

Le fils cadet du mafieux décédé il y a bientôt 10 ans était en voiture sur l’autoroute 440 à Laval, près de l’autoroute 13, quand il a été ciblé par des coups de feu tirés à partir d’un autre véhicule.

On ne craint pas pour la vie de Leonardo Rizzuto. Il n'a subi que des blessures légères «au bas du corps».

L’événement a provoqué la fermeture de la 440 entre Curé-Labelle et Desbois.

Le dossier est entre les mains des enquêteurs aux crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ).

Vito Rizzuto, le père de Leonardo, est décédé à 67 ans de causes naturelles en décembre 2013. C'est à lui que revenait le contrôle de la Mafia sicilienne active à Montréal. Ses enfants Leonardo et Bettina sont avocats et membres du Barreau du Québec.

Un autre incident impliquant indirectement la famille Rizzuto

Toujours à Laval, en novembre dernier, Francesco Del Balso, un mafioso de 52 ans associé avec la famille Rizzuto, a été la cible de coups de feu en plein quartier résidentiel de Laval. Il avait échappé aux balles.

Del Balso avait fait les manchettes en septembre, alors qu’il avait été arrêté par le SPL en lien avec une affaire d’extorsion et d’intimidation. Il aurait exigé à l’église Saint-Maxime de Laval la somme de 5000$ par semaine. La femme du mafioso aurait donné des vêtements et des bijoux à l’église quelques années plus tôt, et Del Balso aurait tenté de les récupérer.

Avec l'information de Marie-Michelle Lauzon et de Marie-Pier Boucher pour Noovo Info.