Ensemble Montréal est préoccupé par la sécurité près des métros du Grand Montréal et réclame la mise en place d'un programme dans lequel des sommes seraient investies pour réaliser divers aménagements pour apaiser la circulation et ainsi assurer une meilleure sécurité aux piétons et aux cyclistes.

Selon des données compilées par Ensemble Montréal - obtenues auprès de la Ville de Montréal et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) -, les stations Jean-Talon, Berri-UQAM et Guy-Concordia sont les secteurs où l'on a recensé le plus grand nombre de victimes entre 2018 et 2021.

Selon les chiffres, il y a eu 12 victimes - cycliste ou piéton - d'impliquées dans une collision (légère, grave ou mortelle) dans un périmètre de 50 mètres de l'édicule du métro Berri-UQAM entre 2018 et 2021. Il s'agit d'un total de 19 victimes si l'on calcule un périmètre de 100 mètres de l'édicule du métro.

Pour Jean-Talon, il y a eu 10 victimes dans un périmètre de 50 mètres de l'édicule du métro entre 2018 et 2021 et un 22 victimes si l'on calcule un périmètre de 100 mètres de l'édicule du métro.

Vers un programme de sécurisation?

Ensemble Montréal souhaite que le déploiement d'un programme de sécurisation débute dans ces secteurs plus à risque pour ensuite s'étendre aux rues, avenues et ruelles, le tout en collaboration avec les arrondissements.

Le chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Aref Salem, et la porte-parole en matière de transports actifs, Alba Zuniga Ramos, veulent également que la Ville de Montréal se dote d’outils lui permettant «d’évaluer les intersections à sécuriser de façon prioritaire et l’impact des aménagements.»

«Ces données devraient être comptabilisées dans les prochains rapports annuels de l’État de la sécurité routière», estime Ensemble Montréal.

«Pour Ensemble Montréal, on ne peut espérer une vision zéro sans intervenir aux alentours des métros. Alors que nous voulons inciter de plus en plus de citoyens à utiliser les transports collectifs, il est primordial de s’attaquer dès aujourd’hui aux enjeux de sécurité près des stations», a conclu Aref Salem.





Ensemble Montréal précise qu'entre 2018 et 2021, «46 des 64 stations de métro de Montréal ont été le théâtre d'au moins un accident impliquant un piéton ou un cycliste dans un rayon de 50 mètres de leur édicule.»