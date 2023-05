La situation chaotique à Montréal-Trudeau ne devrait pas se répéter cet été, assure le grand patron d’Aéroport de Montréal (ADM). Il entrevoit cependant des complications à moyen terme.

«Tout le monde a les yeux tournés vers les opérations pour s'assurer qu'on a la capacité, répond le président-directeur général, Philippe Rainville, en mêlée de presse en marge de l’assemblée annuelle d’ADM. Je suis confiant pour l'été.»

ADM anticipe qu’il y aura entre 10% à 15% plus de passagers qu’avant la pandémie (2019) cet été. Malgré cette hausse de l’achalandage, M. Rainville pense que «tout le système devrait fonctionner rondement».

Il affirme qu’ADM et ses partenaires ont tiré les leçons qui s’imposaient des perturbations de l’été dernier. «Tout le monde a rajouté des ressources. Tout le monde a fait des ajouts de système.»

Ces commentaires surviennent tandis que les aéroports canadiens ont connu de nombreux retards en mars, ce qui soulève des doutes sur leur préparation à affronter une autre saison estivale achalandée.

En mars, l'aéroport de Montréal a enregistré un taux de ponctualité d'environ 68 %, contre 80 % en mars 2019, selon les données de la société de données aéronautiques OAG.

M. Rainville s'inquiète plutôt pour la période entre 2025 et 2027, soit avant la fin des travaux de la station du Réseau express métropolitain (REM). «Il va falloir opérer cette transition-là. Ça va être des années qui vont être plus difficiles.»

Il incombera à la personne qui lui succédera de gérer cette période difficile puisque M. Rainville a annoncé, lors de l'assemblée annuelle, qu'il quittera ses fonctions cet automne.

La présidente du conseil d'administration, Danielle Laberge, quitte également son poste. Elle est remplacée par Mélanie Kau.

Des questions sur la rémunération

M. Rainville s'est aussi fait questionner sur la rémunération des hauts dirigeants d'ADM. Les neuf plus hauts dirigeants de l'organisme sans but lucratif se sont partagé des primes de 1,2 million $ en 2022, malgré les difficultés opérationnelles qui ont affecté des milliers de voyageurs l'été dernier.

«On a des objectifs bien précis à rencontrer, défend M. Rainville. Il faut voir dans l'attribution des problèmes qu'on a eus, ce qui est de la responsabilité de l'aéroport local versus les circonstances autour.»

Le salaire annuel de M. Rainville était de 536 000 $ en 2022. Cela représente une augmentation de 16 % par rapport aux 461 000 $ versés l'an dernier. «(Ma rémunération) est très bonne, c'est très correct et compétitive avec les aéroports de Vancouver et Toronto et Calgary.»

Le salaire médian des employés de l'ADM a augmenté de 5% en 2022 pour s'établir à 89 860 $.

Un bon début d'année

ADM a aussi dévoilé ses résultats du premier trimestre en même temps que son assemblée.

Le nombre de passagers à Montréal-Trudeau, à 4,5 millions pour les trois premiers mois de l'année, correspond à 96,7% de celui d'avant la pandémie. Le secteur international fait mieux qu'avant la pandémie, mais les voyages d'affaires accusent toujours un repli.

L'excédent d'ADM s'est chiffré à 25,6 millions $ par rapport à la perte de 35,6 millions $ à la même période l'an dernier