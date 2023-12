Les ambulanciers paramédicaux de la région de Montréal ont organisé une manifestation lundi pour dénoncer les nouveaux protocoles ministériels qui entrent en vigueur mardi.

Certains employés d'Urgences-santé se sont même présentés lors de leur jour de congé pour protester. La nouvelle directive peut imposer des heures supplémentaires à un ambulancier paramédical même à la fin de son quart de travail.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les ambulanciers affirment qu’ils effectuent déjà des heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire, mais ils craignent que ce décret n’entraîne un épuisement professionnel accru du personnel.

«Vous en êtes à votre troisième quart de travail de 12 heures et on vient vous chercher pour un appel alors même que vous venez d'arriver au poste», a déclaré Hal Newman, ambulancier à la retraite, lors d'une interview accordée à CTV News.

Urgences-santé paramedics are protesting at the organization's headquarters after several new ministerial protocols were implemented without consultation w the paramedics & emergency medical dispatchers. #MeltdownMode pic.twitter.com/qZK6DTAEgF