La situation se corse à Westmount, où ce sont maintenant les cols blancs qui se sont dotés d'un mandat de grève, alors que les cols bleus ont déjà déclenché une grève illimitée.

Au cours d'une assemblée, les cols blancs de Westmount ont voté à 88% en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre dernier. Le litige porte sur l'encadrement du télétravail, les salaires et les primes, indique le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, qui les représente.

«Depuis le 20 février, on négocie sans relâche et, malheureusement, on constate que la bonne santé financière de la Ville de Westmount ne se reflète pas par des offres acceptables pour ses employé(e)s. Le statu quo n’est pas une option pour les cols blancs. On n’acceptera pas de signer une convention collective au rabais», a affirmé Éliane Scofield-Lamarche, vice-présidente du syndicat.

Quant aux cols bleus, ils avaient débuté leur grève illimitée le 22 juin.

Une entente de principe était intervenue entre les parties, mais les membres l'ont rejetée.

«Malgré cette mauvaise nouvelle, nous ne sommes pas découragés. Nous voulons, et nous allons continuer de négocier pour parvenir à une entente qui soit juste, équitable et responsable. De toute évidence, ils restent encore quelques points d’achoppement avant d’arriver à une entente qui soit acceptable par la majorité des cols bleus, mais nos équipes de négociation sont à pied d’œuvre et ces points seront abordés le plus rapidement possible», a affirmé la mairesse de Westmount, Christina M. Smith, lors de la séance du conseil, plus tôt cette semaine.